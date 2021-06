Roma Femminile: in arrivo Thaisa dal Real Madrid

La Roma Femminile pronta a piazzare il primo colpo della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni il club giallorosso è vicino a chiudere l'accordo con Thaisa Moreno, centrocampista della Nazionale brasiliana. Classe 1998, nell'ultima stagione al Real Madrid, prima del suo trasferimento in Spagna Thaisa aveva giocato in Serie A con la maglia del Milan nel 2019. La trattativa è vicina alla chiusura e non si esclude un suo possibile arrivo in Italia nei prossimi giorni

(ilcalciofemminileicf.com)

