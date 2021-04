Serie A Femminile, FIORENTINA-ROMA: le formazioni ufficiali

Dopo la sosta per le nazionali, il campionato femminile riparte e la Roma va alla ricerca di punti per mantenere il quarto posto in classifica. Le giallorosse di Betty Bavagnoli, costretta a rinunciare ad Andressa (bloccata in Brasile per via dei casi di Covid nella Selecao), affronta la Fiorentina nel 18esimo turno di Serie A. Una sfida diretta per la quarta piazza, con le giallorosse ora a +5 sull'undici viola.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA: Schroffenegger; Quinn, Tortelli, Adami; Thoghersen, Vigilucci, Breitner, Baldi; Zanoli, Sabatino, Clelland.

A disp.: Ohrstrom, Pires Neto, Middag, Monnecchi, Piemonte, Forcinella, Lorieri, Mazzoni, Mani.

All. Cincotta

ROMA: Ceasar; Soffia, Swaby, Linari, Bartoli; Giugliano, Bernauer, Bonfantini; Lazaro, Serturini, Thomas.

A disp.: Ghioc, Corrado, Erzen, Pettenuzzo, Battistini, Ciccotti, Severini, Banusic, Corelli, Massa.

All. Bavagnoli.

Arbitro: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto. Assistenti: Micalizzi e Trischitta.