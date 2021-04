Roma Femminile: l'Inter pensa alle giallorosse Baldi e Bonfantini

Il calciomercato per la prossima stagione inizia a muoversi anche per la Serie A Femminile. In particolare l'Inter ha messo gli occhi su due giocatrici della formazione di Betty Bavagnoli.

Per la porta si pensa a Rachele Baldi, inizialmente partita titolare nella Roma e poi scivolata indietro nelle gerarchie. L'ex Empoli è la prima candidata per sostituire Marchitelli, in uscita dall'Inter. I nerazzurri pensano anche al ritorno di Agnese Bonfantini, che giocò con l'Inter prima di debuttare in Serie A con la Roma. L'attaccante classe '99, originaria di Verbania, vorrebbe avvicinarsi a casa e il club capitolino potrebbe accontentarla.

(cartellinorosa.it)

