Roma Femminile, Ceasar rinnova fino al 2022: "Un onore e un orgoglio" (VIDEO)

Altro rinnovo tra le fila della Roma Femminile: Camelia Ceasar ha prolungato la sua intesa con i colori giallorossi fino al 2022. Lo annuncia il club con un comunicato ufficiale:

L’AS Roma è lieta di annunciare che Camelia Ceasar ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino all’estate del 2022. Arrivata in giallorosso dal Milan nel 2019-20, Camelia ha giocato 28 partite tra i pali della Roma, metà delle quali nella stagione in corso.

“Da sempre ho associato Roma alla parola passione”, ha commentato la calciatrice dopo il rinnovo. “Ma il suo significato più vero l’ho capito solo quando ho indossato per la prima volta questa maglia al Tre Fontane e ho visto i tifosi. L’atmosfera che si crea nel nostro stadio mi spinge a dare tutta me stessa in ogni partita, è qualcosa di magico”.

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE