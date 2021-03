Serie A Femminile, ROMA-INTER: le formazioni ufficiali

LAROMA24.IT - La Roma Femminile agli ordini di mister Bavagnoli si prepara a scendere in campo contro l'Inter. La squadra giallorossa arriva dalla vittoria contro la Juventus nella gara di andata delle semifinale di Coppa Italia, e ora non ha voglia di fermarsi. In campionato la Roma occupa il quarto posto, ma la distanza con il Sassuolo è di nove lunghezze. L'Inter invece si trova all'ottavo posto con 18 punti. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre.

IL TABELLINO

ROMA: Ceasar, Soffia, Bernauer, Giugliano, Erzen, Serturini, Ciccotti, Thomas, Swaby, Lazaro, Linari.

A disposizione: Baldi, Banusic, Bonfantini, Corrado, Severini, Corelli, Pettenuzzo, Massa, Battistini.

Allenatore: Leonardo Montesano

INTER: Gilardi; Merlo, Debever, Alborghetti, Brustia; Pandini, Catelli, Rincón; Marinelli, Møller, Mauro.

A disposizione: Aprile, Baresi, Simonetti, Auvinen, Pavan, Gallazzi, Tarenzi, Passeri, Vergani.

Allenatore: Attilio Sorbi

Arbitro: Giorgio Vergaro.