Roma Femminile, Linari: "Oggi è mancato il gol per sbloccarla. Questi tre punti persi peseranno sicuramente "

ASROMA.COM - Elena Linari, giocatrice della Roma Femminile guidata da mister Betty Bavagnoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale ufficiale del club al termine della partita di questo pomeriggio contro il Verona. Le giallorosse sono uscite sconfitte per 1 a 0 dalla trasferta contro le gialloblù. Queste le sue parole.

“Ci aspettavamo questa partita sinceramente, non era facile, neanche il campo è stato facile. La fortuna ci ha assistito nelle altre partite, oggi siamo state un po’ sfortunate; probabilmente c’erano anche dei rigori e la traversa alla fine. Loro non hanno creato praticamente niente a parte l’occasione dell’angolo dove ci hanno segnato, è una disattenzione che non ci possiamo permettere. Avevamo già rischiato la settimana scorsa contro l’Empoli, sapevamo che avremmo dovuto fare più attenzione. Ci dispiace molto”.

Sul gol subito oggi...

"In una partita così chiusa sapevamo che le palle inattive sarebbero potute essere la chiave di volta. Purtroppo non siamo riuscite a giocarle nel migliore dei modi. Oggi è mancato il gol per sbloccarla, se l’avessimo sbloccata all’inizio sarebbe stata tutta un’altra partita, sappiamo però che con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Adesso dobbiamo analizzare gli errori perché la prossima settimana ci aspetta una super sfida e dobbiamo prepararci bene”.

Sul prossimo impegno...

“Se ha pesato in noi il pensiero della partita con la Juventus? Se fosse così dovremmo smettere di giocare. Siamo una squadra che vuole fare sempre bene, senza preoccuparsi delle partite successive ma cercando di vincerle tutte. Purtroppo oggi avremmo dovuto fare molto di più, anche facendo girare il pallone con velocità. Questi 3 punti persi peseranno sicuramente però questo è un processo di crescita e ora dobbiamo pensare solo a recuperare le energie”.

