Roma Femminile, Bavagnoli: "Teniamo alta la concentrazione, ora sappiamo gestire i momenti"

Alla vigilia del match della Roma Femminile contro l'Hellas Verona, ha rilasciato le consuete dichiarazioni della vigilia il tecnico giallorosso Betty Bavagnoli. Queste le parole dell'allenatrice della Roma:

"Dobbiamo tenere alta la concentrazione, ragionando partita dopo partita, facendo un passo alla volta. È quello che stiamo facendo dall’inizio della stagione e continueremo a farlo senza farci condizionare dai risultati positivi, come non lo abbiamo fatto quando ci sono stati i risultati negativi. Stiamo attraversando un buon momento che vogliamo continuare a cavalcare sapendo perfettamente che ogni partita fa storia a sé ed è difficile. Affronteremo il Verona con grande rispetto e determinazione. Adesso siamo una squadra che riesce a gestire i momenti diversi che possono alternarsi durante una gara, come non forzare la giocata, la pazienza nel trovare i varchi giusti come quando si gioca contro squadre che si chiudono molto di più o che si abbassano o viceversa gestire situazioni opposte quando magari veniamo pressate alte"

(Roma tv)