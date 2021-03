Roma Femminile. Bavagnoli: «Le buone partite non sono mancate, ora serve più concretezza»

ROMA TV - Domani la Roma Femminile avrà una grande occasione per ridurre il distacco con le prime della classe. Elisabetta Bavagnoli, coach delle giallorosse, ha parlato al canale ufficiale del club alla vigilia del match con il San Marino terzultimo in classifica.

«Dovremo essere concrete ed efficaci, lavorare per migliorare sempre e riuscire a fare risultato tramite le prestazioni - le sue parole - . Le buone partite non ci sono mai mancate a differenza dei risultati, ora dobbiamo cercare di diventare mature e abbinare prestazioni e risultati. Sarà una partita difficile, il San Marino ha bisogno di punti e verrà a Roma senza limitarsi, ma cercando di fare la propria gara per portare a casa il massimo. È evidente che noi siamo pronte e ci siamo preparate, è ovvio che faremo di tutto per cercare di portare a casa la partita e di continuare su questo percorso»