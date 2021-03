Roma Femminile, Bavagnoli: "Contro la Juventus senza paura. Out Bartoli per infortunio" (VIDEO)

ROMA TV - Domani la Roma Femminile sarà impegnata nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus. Alla vigilia la coach Betty Bavagnoli ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso: "La settimana è stata buona, abbiamo riordinato le idee, ci siamo guardate in faccia e abbiamo analizzato la sconfitta subita col Verona. Abbiamo preso coscienza del fatto che gli incidenti di percorso capitano, ma ora c'è una gara importantissima per la stagione e per il nostro percorso. Ci siamo preparate bene, abbiamo cercato di analizzare le cose che dobbiamo migliorare. L'unica nota negativa è l'infortunio del nostro capitano, Elisa Bartoli, che col Verona ha subìto un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio e quindi non sarà della gara".

"Conosciamo e rispettiamo la Juventus. Ha atlete di calibro internazionale, giovani fortissime e un'allenatrice bravissima - ha aggiunto -. Sappiamo che squadra avremo di fronte, ma proveremo a fare la nostra partita, a credere in un obiettivo fondamentale senza paura, con coraggio e portando avanti il nostro lavoro. La palla è rotonda, si parte dallo 0-0 e sarà sicuramente una bella partita".

"La gara ci farà ritrovare insieme contro una grandissima squadra. Sono partite che ogni giocatrice vorrebbe giocare, non servono motivazioni ulteriori. Sicuramente questa partita può continuare a darci consapevolezza e autostima, tutto dipenderà da come affronteremo la gara. Le ragazze sono brave, sanno hanno qualità e caratteristiche importanti, la differenza la fa sempre la testa nell'approccio a una gara", ha concluso.