Gran Galà del Calcio: Bartoli e Giugliano nella top 11 della Serie A Femminile

Torna il Gran Galà del Calcio AIC, l’appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori che ha premiato i protagonisti della Serie A 2019/20. Nessuna cerimonia ufficiale a causa delle restrizioni del Covid, che però non ha fermato le premiazioni.

La Roma è rappresentata solo a livello femminile: la capitana Elisa Bartoli (che proprio oggi ha rinnovato il suo contratto fino al 2023) e Manuela Giugliano sono le due giallorosse presenti nella Top 11 della passata stagione.

Congratulations to Elisa Bartoli and Manuela Giugliano - named among the Best XI in Serie A last season!

— AS Roma Women (@ASRomaWomen) March 19, 2021