Roma Femminile, Bavagnoli: "Troppo timore nel primo tempo" - Ciccotti: "I due gol subiti ci hanno buttato giù"

ROMA TV - Dopo la sconfitta contro la Juventus, la coach della Roma Femminile, Betty Bavagnoli, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club giallorosso: "È stata una partita, non dico a due volti, ma sicuramente abbiamo concesso un po' troppo nel primo tempo. Ho avuto la sensazione che siamo entrate in campo con troppo timore nei confronti di una squadra, che merita tutto il rispetto, ma eravamo troppo contratte e abbiamo subito all'inizio. Poi abbiamo cominciato a prendere le misure, ma incontravamo una squadra che è molto forte sulle palle inattive. Siamo state molto ingenue a concedere due seconde palle in occasione dei due gol del primo tempo. Abbiamo accorciato le distanze, avevamo recuperato un po' di fiducia. Nel secondo tempo mi è piaciuta la reazione, eravamo più corte e aggressive, ma non è bastata contro una squadra molto forte. Dobbiamo rivedere e analizzare anche oggi gli errori fatti e cercare di trovare delle contromisure. Abbiamo potuto vedere, provare e vivere questa squadra che rincontreremo il 6 gennaio e dobbiamo trovare degli accorgimenti importanti".

Dopo la coach è intervenuta anche Claudia Ciccotti:

Sul possibile gol del 3-2 a pochi minuti dalla fine...

"Col 3-2 perché potevamo giocarcela fino alla fine. Nel secondo tempo abbiamo avuto le occasioni per riaprire la partita però soprattutto la stanchezza ha avuto la meglio e abbiamo subito il 4-1".

Sulla gara...

"Sicuramente il fatto di aver subito quasi subito due gol ci ha buttato giù di morale, poi però abbiamo reagito e abbiamo trovato il 2-1. Purtroppo la bravura della Juventus soprattutto nelle palle inattive ha avuto la meglio quindi siamo andate di nuovo sotto. Nel secondo tempo abbiamo provato e abbiamo attaccato meglio, ma non è andata lo stesso".

Sulla sua condizione...

"Giocare aiuta ad entrare in condizione, io cerco sempre di farmi trovare pronta quando c’è bisogno. Siamo un gruppo di giocatrici forti e ci sarà spazio per tutte quante e ognuno di noi deve sfruttare l’occasione e fare il massimo quando scende in campo".