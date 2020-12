Roma Femminile, Bavagnoli: "Concentrate contro la Juventus, non c'è bisogno di motivazioni"

Domani, alle 12.30, la Roma Femminile di Betty Bavagnoli è attesa in trasferta dal big match contro la Juventus. Alla vigilia la coach ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club giallorosso: "Non penso che la gara contro la Juventus abbia bisogno di motivazioni. Siamo consapevoli dell’importanza dell’impegno. Non andiamo ad incontrare solo le prime in classifica, andiamo a incontrare una squadra che ha fatto la storia del calcio femminile negli ultimi anni, è una squadra composta da atlete di grandissimo valore, con qualità e carattere infiniti e le ragazze sono consapevoli di questo".

"Siamo concentrate, abbiamo lavorato bene, dobbiamo affrontarle come facciamo sempre, con la voglia di riuscire anche a concretizzare qualcosa in più nella mole di lavoro e di occasioni che noi produciamo durante una gara. Ultimamente abbiamo chiuso diverse volte le partite senza poter gioire, spesso siamo uscite dal campo amareggiate, perché non abbiamo mai raccolto risultato pieno quindi è stata una settimana importante dal punto di vista dei confronti dell’analisi", ha continuato.

"Come facciamo sempre, abbiamo cercato di approfondire quelli che sono stati i nostri errori e le nostre lacune però anche quelle che sono state le tante cose buone, perché riusciamo sempre a fare delle buone prestazioni, ma alla fine nel calcio contano i tre punti. Il confronto di questa settimana con le ragazze è stato bello e interessante. Abbiamo analizzato tutto con grande senso di responsabilità. Sono convinta che le ragazze domani comunque risponderanno sul campo", ha concluso.

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE