Femminile, ROMA-FLORENTIA 1-1: a Serturini risponde Martinovic

Altro mezzo passo falso per la Roma Femminile. La nona giornata di campionato contro la Florentia finisce 1-1. Le giallorosse hanno dominato il primo tempo creando tantissime occasioni e passando in vantaggio con Serturini. La squadra di Bavagnoli non ha concretizzato le opportunità e la squadra toscano l'ha punita nella ripresa con un colpo di testa di Martinovic