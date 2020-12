Femminile, JUVENTUS-ROMA 2-1 (12' Girelli, 25' Sembrant, 27' Serturini): segui in tempo reale. Tornano in partita le giallorosse

Impegno proibitivo per la Roma Femminile, che fa visita alla Juventus capolista. Le ragazze di Betty Bavagnoli, dopo il beffardo pareggio contro la Florentia, cercano il riscatto a Vinovo.

IL TABELLINO

Juventus: Giuliani; Lundorf, Salvai, Sembrant, Boattin; Caruso, Galli, Rosucci; Maria Alves, Girelli, Bonansea

A disp.: Bacic, Hyyrynen, Gama, Cernoia, Staskova, Hurtig, Zamanian, Giordano, Berti.

All.: Rita Guarino

Roma: Ceasar; Soffia, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Andressa, Giugliano, Ciccotti; Bonfantini, Lazaro, Serturini

A disp.: Baldi, Bernauer, Corelli, Corrado, Erzen, Landa, Ohale, Pipitone, Severini, Thomas.

All.: Elisabetta Bavagnoli

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi. Assistenti: Marco Ceccon, Cosimo Cataldi

CRONACA

Primo tempo:

27' - GOL ROMA. La riapre subito la squadra di Bavagnoli, con Serturini che trova un gran gol a giro a ridosso del vertice sinistro dell'area

25' - Raddoppio Juve, con Sembrant che si ritrova il pallone sui piedi e da pochi passi batte Ceasar.

24' - Ancora Girelli a sfiorare il raddoppio: il suo colpo di testa dagli sviluppi di un corner viene salvato in angolo da un grande intervento di Ceasar

15' - Altra chance per la Juventus: crossa Boattin per Girelli sul secondo palo, la sua girata finisce alta.

12' -Vantaggio della Juventus. Palla in profondità di Girelli per Caruso, che in area si allarga e restituisce il pallone alla punta bianconera che trafigge Camelia Ceasar.

6' - Prova a farsi vedere la Roma: Giugliano recupera un pallone a centrocampo, serve Andressa che prova la conclusione da lontanissimo, facile preda di Giuliani.

2' - Subito in avanti la Juventus, con Swaby che sventa un pericolso cross dalla sinistra

1'- Match al via