Coppa Italia Femminile: ancora un rinvio per la gara con la Roma Calcio

La Roma femminile dovrà sfidare la Roma Calcio per la Coppa Italia ma, per la terza volta, il match sarà rinviato. La gara, prevista per questa settimana, slitterà ora a gennaio con la Roma Calcio Femminile che ha riscontrato una positività di una sua giocatrice, impedendole anche di sfidare la Lazio Women nell'ultimo weekend di Serie B femminile.