Serie A Femminile, ROMA-FIORENTINA 0-1 (11' Sabatino, 19' Lazaro): segui in tempo reale

Dopo la sosta per le nazionali torna la Serie A Femminile. Subito un big match per aprire l'ultimo turno. La Roma cerca punti per risalire la classifica e ospita al Tre Fontane la Fiorentina.

IL TABELLINO

ROMA Baldi; Soffia, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Andressa, Giugliano, Hegerberg; Bonfantini, Lazaro, Serturini

A disp.: Ceasar, Pipitone, Corrado, Ohale, Bernauer, Ciccotti, Massa, Severini, Corelli, Landa, Thomas, Zecca.

All.: Bavagnoli

FIORENTINA: Ohrstrom; Breitner, Quinn, Tortelli, Thogersen; Adami, Catena, Zanoli; Neto; Bonetti, Sabatino.

A disp.: Schroffenegger, Jensen, Mascarello, Middag, Ripamonti, Piemonte, Kim, Fusini, Clelland.

All.: Cincotta

Arbitro: Carella di Bari. Assistenti: Dell'Olio e Pappagallo.

Reti: 11' Sabatino, 19' Lazaro

LA CRONACA DELLA PARTITA

19' - PAREGGIO DELLA ROMA!!! Azione manovrata da Giugliano, che ruba palla a centrocampo e avanza verso la porta viola, poi allarga sulla sinistra per Serturini, cross per il colpo di testa vincente di Paloma Lazaro. Sesto centro stagionale per la spagnola, una delle ex della gara.

11' - FIORENTINA IN VANTAGGIO. Calcio di punizione, palla a liberare Sabatino che anticipa col controllo Bartoli e da sola davanti a Baldi non può sbagliare.

1' - Via al match, la Fiorentina batte il calcio d'inizio