Roma Femminile, Bavagnoli: "Milan grandissima squadra. Serviranno equilibrio e coraggio"

ROMA TV - L'allenatrice della Roma Femminile, Betty Bavagnoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisiva ufficiale del club. Queste le sue parole in vista della sfida di domani contro il Milan:

"Ci stiamo preparando molto bene per questa nuova sfida importantissima, come abbiamo fatto anche la scorsa settimana, perché siamo consapevoli di incontrare una grandissima squadra. La Roma dovrà riuscire a fare una gara equilibrata con il coraggio di sempre, provando ad aggredire. Per poterlo fare tutti i reparti dovranno essere pronti, dovremo essere una squadra corta, compatta, il centrocampo dovrà fare filtro e dovrà lavorare molto bene. Credo che dovremo fare una grande prestazione di squadra con tutti e tre i reparti e con tutte le prime giocatrici che scenderanno in campo".