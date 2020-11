Nuovo rinvio per la gara di Coppa Italia Femminile che metterà una contro l'altra l'As Roma e la Roma Calcio Femminile che milita in Serie B. Inizialmente la sfida era stata spostata al 18 novembre, mercoledì prossimo, ma in giornata è arrivato un nuovo slittamento a data da destinarsi, come reso noto dalla Figc in un comunicato ufficiale.

(figc.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE