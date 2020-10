Roma Femminile, Serturini: "Il pareggio ci va stretto, creiamo tanto ma non concretizziamo"

La Roma non va oltre l'1-1 in casa dell'Inter. Al termine della gara per commentare la prestazione si è presentata ai microfoni dei cronisti l'autrice del gol giallorosso, Annamaria Serturini, che oggi ha festeggiato anche la presenza numero cinquanta con la maglia della Roma. Queste le sue parole.

SERTURINI A ROMA TV

Un pareggio che sta stretto per quello che si è visto in campo...

Si, ci va stretto, creiamo tanto ma non concretizziamo, dobbiamo migliorare qui. Dobbiamo fare di più e lavorare tanto per ottenere quello che vogliamo.

Cinquantesima presenza e ventesimo gol con la Roma...

Avrei voluto festeggiare con una vittoria, ma sono contentissima, Voglio farne tante altre, è un’emozione indescrivibile ogni volta. Dobbiamo migliorare per ottenere il massimo.

Prossima gara in trasferta, bisogna invertire il trend di nessuna vittoria?

La prossima trasferta dobbiamo vincerla, punto.