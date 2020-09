Roma Femminile, Soffia: "Dovevamo concretizzare di più, loro hanno giocato sui nostri errori. Avremo tempo per analizzare la gara e migliorarci"

La Roma Femminile esce sconfitta dalla trasferta in casa dell'Empoli per 2-0. Le ragazze giallorosse non sono riuscite a reagire al primo gol subito su rigore e nel finale è arrivata la rete che ha chiuso definitivamente la partita. Al termine della gara è stata Angelica Soffia a presentarsi ai microfoni dei cronisti per commentare la sconfitta. Queste le sue parole.

SOFFIA A ROMA TV

Avete giocato tanto, il possesso è stato a vostro favore, ma il risultato dice che la Roma esce senza punti...

Penso che quello che ci manca sia concretizzare le azioni che portiamo fino all’area di rigore. Loro sono state più cattive, fa la differenza.

Avete incontrato difficoltà nel gestire il pallone?

Non è uno dei campi migliori, ma non ci sono alibi. Dovevamo concretizzare di più, loro hanno giocato sui nostri errori.

Ora la sosta...

Avremo tempo per analizzare e migliorarci, sappiamo che ci manca cattiveria.