Roma Femminile, l'in bocca al lupo di Bavagnoli alle ragazze della Primavera per la finale del Viareggio: "Con il cuore saremo lì"

E' fissata per oggi la finale della Viareggio Cup che vedrà impegnata la primavera della Roma Femminile contro le ragazze della Juventus. Per l'occasione ha voluto esprimere il proprio 'in bocca al lupo' anche Betty Bavagnoli, tecnico della prima squadra femminile giallorossa: "Invio con grande entusiasmo l’in bocca al lupo alle ragazze della nostra Primavera, a mister Melillo e al suo staff per la finale di oggi. Vi sosterremo da casa ma con il cuore saremo lì con voi. Forza ragazze!"

