Femminile: la calorosa accoglienza per la Roma Primavera campione d'Italia (VIDEO)

Grande accoglienza per la Primavera della Roma Femminile dopo la conquista del titolo nazionale. Le ragazze di Fabio Melillo hanno battuto nella finale unica la Juventus per 2-1 grazie ai gol di Corelli e Petrara. E al ritorno nella Capitale sono state accolte da alcuni tifosi tra cori e fuochi d'artificio.

The heroes return! ????

A special welcome for our Primavera back in Rome on Saturday night, after they clinched the national title. ?

Highlights ➡️ https://t.co/MFUauiGwdF pic.twitter.com/9ibRVR1kWE

— AS Roma Women (@ASRomaWomen) September 20, 2020