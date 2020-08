Serie A Femminile, ROMA BARI: le formazioni ufficiali

Dopo il pareggio ottenuto contro il Sassuolo, alle 17.45 la Roma Femminile di Betty Bavagnoli scende in campo a Trigoria per cercare la prima vittoria in gara ufficiale della stagione 2020/2021. Le giallorosse ospiteranno la Pink Bari, già a quota 3 in classifica dopo la vittoria nella prima di campionato contro il Napoli. Tutto pronto, dunque, per assistere a quella reazione annunciata dall'allenatrice della Roma Femminile nelle dichiarazioni della vigilia.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma Femminile: Cesar, Erzen, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli, Andressa, Giugliano, Bernauer, Serturini, Thomas, Bonfantini.

A disp.: Baldi, Soffia, Hegerberg, Zecca, Ciccotti, Greggi, Corrado, Lazaro, Corelli.

All.: Bavagnoli

Pink Bari:. Myllyoja, Marrone, Di Bari, Lea, Capitanelli, Ketis, Salvioni, Novellino, Hellmvall, Ceci, Manno.

A disp.: Di Fronzo, Carravetta, Fiore, Larenza, Matouskova, Piro, Soro, Strisciuglio, Mascia.

All.: Mitola