Roma Femminile, Giugliano: “La maglia numero 10 è un orgoglio. Voglio portare a casa qualche trofeo” (VIDEO)

La centrocampista della Roma Femminile Manuela Giugliano è stata intervistata da futbolemotion.it sul profilo Instagram del sito. Queste le sue parole:

Farai più gol quest’anno?

Mi piace far segnare le mie compagne. Facciamo che farò più assist della passata stagione. Far gol è sempre importante. Mi impegnerò per aumentare il mio score in zona gol.

Hai mai pensato di andare a giocare all’estero, ad esempio in America?

Sto bene a Roma. Ho rinnovato con la Roma, altri 3 anni. Ho voglia di portare a casa qualche trofeo. Indossare il numero 10 della Roma è motivo di orgoglio.