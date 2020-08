Roma Femminile, Bavagnoli: "Sono contenta per la prestazione. Avevo chiesto alle ragazze una reazione e loro sono state molto brave"

La Roma Femminile conquista i primi tre punti della propria stagione battendo per 2-0 la Pink Bari, grazie alle reti di Andressa su calcio di rigore e di Lazaro. Al termine della gara è stata proprio il tecnico delle giallorosse, Betty Bavagnoli, a commentare la vittoria ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

BAVAGNOLI A ROMA TV

È una Betty Bavagnoli soddisfatta, perché voleva una reazione e una reazione oggi contro la Pink Bari è arrivata...

Si, assolutamente. Sono più serena e contenta per la prestazione, che è stata all'altezza. Avevo chiesto alle ragazze una reazione e tanta attenzione su qualunque dettaglio e pallone e loro sono state molto brave. Poi ovviamente c'è sempre da migliorare, però quello che si doveva fare a livello mentale, a livello di atteggiamento, quel passettino lo abbiamo assolutamente fatto.

È stata una gara dispendiosa ma la Roma ha costruito tanto però poi ha concretizzato poco...

È esattamente come hai detto. Questo forse è la cosa che andremo ad analizzare. Anche se devo dire la verità come hai detto abbiamo costruito tanto, abbiamo anche creato tante occasioni da gol, perché penso di averne avute quattro o cinque e non le abbiamo concretizzate, per sfortuna o errori. Però le giocatrici erano sempre al posto giusto, faccio loro i complimenti.

Ora c’è l’Empoli che ha dato filo da torcere alla Juventus...

Non c’è nessuna partita scontata, c’è un livello alto e importante. Faccio i miei complimenti a Empoli e Juventus, ho visto una bella partita. Ci prepareremo bene per mettere in difficoltà l’Empoli e per non dare regalare loro facili occasioni.

Paloma Lazaro si è inserita molto bene...

La conoscevamo, sappiamo quali sono le sue caratteristiche. Aveva avuto un piccolo problema ieri, invece è riuscita a esserci. Ha tanta qualità, non molla mai, sono soddisfatta di averla potuta vedere bene.