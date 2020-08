Roma Femminile, Andressa in quarantena dopo il rientro dal Brasile. Negativa al Covid salterà però la prima di campionato

La Roma Femminile continua a preparare l'inizio della nuova stagione 2020/2021, ma dovrà farlo sena una delle protagoniste della scorsa stagione, Andressa. La giocatrice infatti, ch si trova nella Capitale, è tornata alcuni giorni fa dal Brasile ed è quindi costretta a rimanere in quarantena tra le mura domestiche dove si sta comunque allenando. La brasiliana aveva avuto un permesso dalla società per volare a casa a luglio per motivi personali, ma nel momento in cui sarebbe dovuta rientrare è stata bloccata dall'emergenza Covid-19 nel paese. Andressa si è sottoposto ai test per individuare il virus prima di partire e sono risultati tutti negativi. Tornerà agli ordini di mister Bavagnoli non appena sarà terminata la sua quarantena.