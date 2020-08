Roma Femminile, Andressa: "È stata una partita tosta però l'importante era fare i tre punti. Felice di poter giocare per questa maglia"

La Roma Femminile allenata da mister Betty Bavagnoli conquista i primi tre punti della propria stagione battendo per 2-0 la Pink Bari, grazie alle reti di Andressa su calcio di rigore e di Lazaro. Al termine della gara è stata proprio l'autrice del primo gol a rispondere ad alcune domande dei cronisti. Queste le sue parole.

ANDRESSA A ROMA TV

Andressa è stata una partita difficile, servivano i tre punti ed era importante soprattutto una reazione dopo il pareggio con il Sassuolo...

Si è vero creiamo tante occasioni, però ne abbiamo sbagliate tante. È stata una partita tosta però l'importante era fare i tre punti e adesso dobbiamo pensare alla prossima partita.

Sei stata a lungo lontano dalla squadra. Per te come è stato tornare con le tue compagne e poi finalmente tornare in campo?

Sono troppo felice di esser tornata e poter giocare per questa maglia, per cui provo tanto amore. Stare in Brasile da sola non era lo stesso, mi mancavano tutti e sono felice di stare qua. C'è una grande stagione e poco a poco dobbiamo fare le cose bene.

In che cosa dovrete ancora migliorare?

Penso che c'è sempre modo di migliorare, anche nel fare gol. Abbiamo creato tante occasioni, però poi abbiamo fatto due soli gol. Io devo migliorare tanto fisicamente, sono tornata da una settimana devo ancora migliorare.