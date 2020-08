L'As Roma femminile ritrova la sua stella. Andressa Alves, dopo essere rientrata in Italia dal Brasile, ha terminato la quarantena e questa mattina ha svolto le visite mediche a Villa Stuart. Nei prossimi giorni la brasiliana inizierà a lavora insieme al resto della squadra, che domenica inizierà il suo campionato in trasferta contro il Sassuolo.