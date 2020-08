As Roma Femminile, Bavagnoli: "Sassuolo squadra insidiosa. Mi aspetto una crescita mentale" (VIDEO)

Betty Bavagnoli, coach dell'As Roma femminile, ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale del club in vista della prima giornata di Serie A che vedrà le giallorosse impegnate domani in trasferta sul campo del Sassuolo. Queste le sue parole: "Mi aspetto un campionato dove vorrei vedere quella crescita di cui ho sempre parlato negli ultimi due anni. Una crescita che non è soltanto tecnico tattica ma soprattutto mentale. Un atteggiamento importante da squadra che vuole dire la propria e arrivare ancora più in alto rispetto agli ultimi due anni. Ci siamo preparate bene nell'ultima settimana, sapendo di incontrare un'avversaria forte, che ha sempre dimostrato un ottimo calcio, creando grandi problemi agli avversari. L'abbiamo studiata e preparata proprio per cercare di far bene fin dalla prima gara".

“Vogliamo fare bene sin dalla prima gara” ? ?️ Le parole di Betty Bavagnoli in vista di #SassuoloRoma #ASRomaFemminile pic.twitter.com/6LTCtUoAVs — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) August 22, 2020