Roma Femminile, la lettera di Swaby contro il razzismo: "Condivido la mia storia con chi pensa che le discriminazioni si trovino solo nei posti più bui"

Quello del razzismo continua a essere, purtroppo, un tema di attualità, soprattutto dopo la morte di George Floyd, l'afroamericano ucciso a Minneapolis soffocato da un poliziotto bianco. Allyson Swaby, difensore della Roma Femminile, tramite il profilo twitter del club giallorosso, ha voluto condividere una lunga lettera contro la discriminazione razziale. Questo il suo messaggio:

"Onestamente ero indecisa se condividere o meno questo messaggio perché non volevo riempire uno spazio già sovraffollato. Ma voglio parlare a tutti i miei amici e followers che non sono di colore, i quali, sinceramente, sono molti. Soprattutto a coloro che ancora non si sentono tirati in causa nel supportare la comunità nera. Questi sono alcuni esempi di razzismo e piccole aggressioni che ho subito al Boston College, dove ho vissuto 4 dei miei 23 anni di vita. Voglio che li ascoltiate perché questi episodi ancora esistono. Con voi che pensate che il razzismo esista solo nei posti più bui e non ci sia nelle vostre comunità, tra i vostri amici, nelle vostre famiglie e nelle vostre case, voglio condividere la mia storia.

- Spiegare ai miei amici bianchi che non possono usare la parola con la "n", solo per sentirgliela usare ancora e ancora

- Sentirmi dire che sono nera come gli escrementi dalle mie compagne

- Sentirmi dire che le persone di colore non possono prendere parte alle foto di gruppo dalle compagne

- Sentirmi chiedere come mai mia sorella sia così chiara

- Essere definita "carina per essere una ragazza nera"

- Sentire le compagne dire "costruisci il muro" guardando le notizie

- Sentirmi dire "Sai bene che non saresti entrata nel Boston College se non fosse stato per il calcio"

Questa è solo una breve lista, qualche esempio del razzismo che mi ha circondata. Non sono sicura che le persone che hanno detto queste parole se li ricordino. E non credo che le persone nella stanza, che ascoltavano, si siano sentite più a disagio per me che per loro. Io ricordo tutto bene e probabilmente avete confuso il mio perdono con la noncuranza. Oggi, ho guardato un video di alcuni membri di una famiglia di frequentatori della chiesa uccisi a Charleston, South Carolina, nel 2015. Ho ascoltato loro spiegare come abbiamo perdonato il mostro che ha preso le vite dei loro amati. Bene, se loro possono perdonare una cosa del genere, io anche posso perdonare i responsabili di quelle parole e di quelle azioni.

Ma non posso stare in silenzio e permettere che altre persone pensino che le loro parole e le loro azioni non siano razziste solo perché stanno solo scherzando, non intendono quello o sono dispiaciuti. Mi piacerebbe pensare che queste parole e queste azioni non mi abbiano mai abbattuta perché so che non è il colore della mia pelle a essere imperfetto. Ma, mi hanno costantemente ricordato che nessun obiettivo raggiunto o realizzato, nessuna gentilezza o conformità mi possono proteggere dal razzismo radicato nella nostra società. Sono un monito che mi ricorda che quando entro in una stanza, le persone notano subito il colore della mia pelle. Loro si fanno un'idea di me prima di conoscermi. Sento come se dovessi provargli che si sbagliano. E se le persone non mi conoscessero? Non sarei più la persona che ho cercato di essere per tutta la vita? Sono solo un'altra ragazza nera per tutti coloro che mi circondano? Se non riuscissi ad essere perfetta tutto il tempo? Nel mio cuore la risposta a tutte queste domande è no, ma nella mia mente è si, solo per tenermi al sicuro. Perché come abbiamo visto, le regole in America per una persona di colore per rimanere viva sono mutevoli e senza spiegazioni. Mi sono concentrata molto sul bene in molte amicizie, pronta a difendere la scelta delle persone che avevo visto che non volevano difendere me. Se pensi che sto parlando con te, è perché effettivamente lo sto facendo. Se non riesci a batterti per George Floyd, Breonna Tyler o altri perché non li conosci personalmente, per favore ascoltami. Guardami, sono davanti a te a dirti che ciò ti colpisce personalmente. Non sentirti male per me, io sto bene, ho molti privilegi e sono circondata da persone stupende. Niente nella mia esperienza è unico per gli americani di colore. Prendi i sentimenti che ti suscita questa cosa e tramutali in azioni. Peace and Love".