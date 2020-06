Roma Femminile, Ceasar: «I tifosi ti fanno andare oltre, corrono per te con la loro voce ed è un'emozione inspiegabile» (VIDEO)

La Serie A femminile, a differenza del campionato dei colleghi maschi, non verrà portata a termine, come deciso nell'ultimo Consiglio Federale andato in scena lunedì scorso. La Roma comunque prosegue nel suo progetto, incentivando le giovani calciatrici a perseguire il proprio sogno nel mondo del calcio. Oggi è stata Camelia Ceasar, portiere della squadra di Betty Bavagnoli, a rispondere alle domande arrivate da alcune ragazze del settore giovanile giallorosso. Queste le sue parole:

Quante difficoltà hai avuto nel coniugare sia la scuola che il calcio?

Non è stato facile, a 15 anni sono stata chiamata a giocare nel Brescia e venivo dal Torino. Mi sarei allontanata dalla mia famiglia per giocare in Serie A. È stato difficile ma all’epoca avevo delle compagne che mi hanno insegnato a fare tutto. Sono stata sempre una persona che ha messo la scuola al primo posto, è importante formarsi e studiarsi. Il calcio è importante ma bisogna pensare anche al futuro, conoscendo più cose possibili. Il mio consiglio è di impegnarsi nello studio.

Com’è stata la tua prima volta davanti ai tifosi?

A Brescia ci sono sempre stati e sostenute. Questo affetto che ho vissuto a Brescia l’ho trovato anche a Roma. Sono stata molto contenta perché i tifosi sono il dodicesimo in campo, dove non arrivi tu arrivano loro. Ricordo che quando Andressa segnò un rigore al 90’, ci fu un boato incredibile allo stadio. I tifosi ti fanno andare oltre, corrono per te con la loro voce ed è un’emozione inspiegabile.