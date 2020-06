Bavagnoli: "Eravamo pronte a ripartire. Avevamo acquisito una mentalità e una consapevolezza importante" (VIDEO)

ROMA TV - Il tecnico della Roma Femminile, Betty Bavagnoli, ha commentato così lo stop definitivo al campionato di Serie A: "Sullo stop del campionato la prima cosa che mi viene da dire è che la tempistica di come si è arrivati ad una decisione finale, non ci ha sicuramente aiutato. La Roma era pronta per ripartire, come tutti ci preoccupavamo e ci siamo sempre preoccupati della garanzia del rispetto di un protocollo sanitario per permettere a tutti, giocatrici e staff, di tornare alla normalità e in sicurezza. È altrettanto vero che le problematiche che si possono essere riscontrate e che sono emerse in tante realtà non hanno reso facile l’applicazione di tali protocolli, quindi sicuramente è stata una decisione sofferta, ma siamo arrivati a questo".

La vostra posizione…

"Dopo uno stop così lungo, noi avevamo chiesto di permettere alle calciatrici di allenarsi per almeno 5-6 settimane prima di riprendere le competizioni. Questo tempo avrebbe permesso di rientrare, di riprendere confidenza con movimenti e con un modo di allenarsi che sarebbe stato completamente diverso dal programma che le giocatrici hanno svolto dall’inizio dello stop fino ad oggi, che è stato solo un programma condizionale. Quindi queste 5-6 settimane ci sarebbero servite per tornare in maniera magari non ottimale, ma decente, per arrivare pronte e preparate alle competizioni. Questa è stata l’unica condizione che avevamo posto per una ripresa"

Il prossimo campionato?

"Con il mio staff stiamo preparando l’estate, sperando che ci possa arrivare al più presto una data di ripartenza della nuova stagione per poter organizzare e pianificare al meglio il raduno pre campionato. Tenendo anche in considerazione che dopo l’estate ci saranno delle partite importanti di qualificazione della nostra Nazionale, quindi io penso e si presume che la ripresa possa essere anche anticipata rispetto agli anni scorsi. Questo dovrebbe essere almeno"

Che Roma ti aspetti per la prossima stagione?

"Mi aspetto che la squadra possa ricordarsi bene a che punto eravamo arrivate quando ci siamo fermate. Stavamo entrando davvero nella consapevolezza di poter affrontare chiunque. Avevamo acquisito una mentalità e una consapevolezza importante, questo si vedeva non solo fuori ma soprattutto dentro il campo. Mi aspetto quindi di ripartire da questa consapevolezza e di ritrovare una squadra che come sempre cercherà di fare il meglio per arrivare più in alto possibile"