Roma Femminile, Bonfantini rinnova fino al 2022: “È qui che voglio rimanere per vincere, non vedo l’ora di tornare al Tre Fontane” (VIDEO)

Agnese Bonfantini ha rinnovato il proprio contratto con l’AS Roma fino al 2022. La calciatrice giallorossa ha annunciato l’accordo raggiunto attraverso un messaggio ai tifosi giallorossi: “Ciao tifosi della Roma, sono qui per dirvi che sono molto felice di aver rinnovato. Roma è casa mia e qui sono migliorata tanto, diventando la calciatrice che sono oggi. Non vedo l’ora di tornare a giocare al Tre Fontane”.

La calciatrice ha poi aggiunto al sito ufficiale del club: “Indossare questa maglia mi ha dato l'opportunità di far parte di un gruppo straordinario, che ha fame di vittorie e tanta voglia di crescere. Qui a Roma ho conosciuto l'abbraccio incredibile del pubblico del Tre Fontane. È qui che voglio rimanere per vincere”.

(asroma.com)

