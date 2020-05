Roma Femminile, Bartoli: "Mi manca indossare questa maglia, ma stiamo combattendo una battaglia importante"

SKY SPORT - Come i giocatori della squadra maschile così anche le ragazze di Betty Bavagnoli sono ansiose di tornare a calcare i campi da calcio. Sta diventando sempre più insopportabile questa quarantena senza pallone, come ha affermato il capitano della Roma Femminile Elisa Bartoli in un'intervista concessa ai microfoni dell'emittente satellitare. Queste le sue parole:

"Guardare la Roma mi manca, ma ciò che mi manca ancora di più è ciò che creano questi eventi, l’unione che si crea tra le persone, l’entusiasmo e la voglia di tifare tutti insieme. Mi manca soprattutto giocare, mi mancano questi colori, indossare la mia maglia e mi mancano le mie compagne, mi manca vedere i tifosi in tribuna che esultano e piangono con te. Mi manca entrare in campo al Tre Fontane con l’inno che canto ogni volta che entro in campo e che mi fa venire i brividi, è una sensazione stupenda".

Sulla ripresa: "In questi giorni ho pensato all'eventualità che non si ritorni in campo, però è anche vero che in questo momento stiamo lottando contro una battaglia importante. Mi manca l’adrenalina, il calore dei tifosi e delle mie compagne, dello staff, mi mancano gli abbracci, i sorrisi, le arrabbiature, mi manca tutto. La mia famiglia mi chiama ogni giorno per sapere se ci sono novità perché non vedono l’ora di vederci in campo e io vorrei renderli di nuovo felici".