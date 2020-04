Roma Femminile, Greggi: "Ho capito l'importanza della fascia da capitano da Totti e De Rossi"

SKY SPORT - All'emittente televisiva ha parlato Giada Greggi, centrocampista della Roma Femminile di Betty Bavagnoli:

Le emozioni per il primo gol in Nazionale?

"Ringrazio la CT Milena Bertolini per avermi dato la possibilità di giocare. È successo tutto molto velocemente, ricordo di essermi spostata nella zona a destra del campo dopo un tiro respinto di Girelli e che la palla mi era capitata tra i piedi. Mi sono accentrata con il sinistro e ho capito che quello era il momento giusto per tirare e per fortuna la palla è entrata in rete. Non ho realizzato subito ma dopo che le mie compagne sono corse verso di me per abbracciarmi ho capito che avevo segnato. È stato un momento indimenticabile e speciale e spero che sarà il primo di tanti".

Hai dichiarato di aver pianto quando hai indossato la fascia da capitano della Roma?

"Nonostante io sia molto giovane ho capito grazie a Totti e De Rossi l’importanza della fascia e dell’amore che la avvolge. È un’emozione particolare perché indossarla ti trasmette quel senso di sicurezza e di responsabilità che non si può descrivere, per questo ringrazio il nostro capitano Elisa Bartoli per avermi concesso questa possibilità".