Roma Femminile, stop a campionato e Coppa Italia: confermato il rinvio delle gare contro Florentia e Juventus

Come disposto dal DPCM firmato il 9 marzo per il contrasto alla diffusione del Covid-19, tutte le manifestazioni sportive saranno sospese fino al 3 aprile, quindi di conseguenza tutte le gare della Divisione Calcio Femminile previste fino a questa data sono rinviate a data da destinarsi. La Roma, attraverso un tweet pubblicato sul proprio profilo social, fa infatti sapere che le gare rinviate per la squadra di Betty Bavagnoli sono quelle con la Florentia, in programma il 21 marzo, e la trasferta di Torino contro la Juventus del 28 marzo.

