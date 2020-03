Italia Femminile: Bartoli in campo dal primo minuto nella sfida contro la Nuova Zelanda

L'Italia Femminile allenata da Milena Bertolini è pronta a scendere in campo alle ore 22 in Portogallo, nella semifinale dell'Algarve Cup. Contro ci sarà la Nuova Zelanda allenata da Tom Sermanni. Tra le undici azzurre che scenderanno in campo dal primo minuto c'è anche il capitano della Roma Femminile Elisa Bartoli. In panchina altre due giallorosse: Agnese Bonfantini e Manuela Giugliano. Questa la formazione ufficiale: Schroffenegger; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Cernoia, Mascarella, Rosucci, Bonansea; Girelli, Tarenzi