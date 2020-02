Viareggio Women's Cup, vince la Juventus: Roma battuta 3-2 in finale. Il club: "Complimenti lo stesso ragazze" (FOTO)

E' la Juventus ad aggiudicarsi la Viareggio Women's Cup, battendo in finale la Roma Femminile Primavera di mister Fabio Melillo. Dopo un primo tempo terminato 3-0 in favore delle bianconere, prima Landa al 69' e poi Pacioni all'85' accorciano le distanze portando il punteggio sul 3-2, ma non basta per completare la rimonta.

"Complimenti lo stesso ragazze!", il messaggio del club giallorosso su Twitter.