Serie A Femminile, SASSUOLO-ROMA 0-1: decide un gol di Bonfantini in apertura (VIDEO)

LAROMA24.IT - Dopo il 6-0 rifilato all'Hellas Verona al "Tre Fontane", la Roma Femminile di Betty Bavagnoli batte anche il Sassuolo nella 15esima giornata di campionato. Decisiva una rete di Bonfantini dopo 4 minuti. Quarto successo di fila per le giallorosse, che salgono a quota 34 punti, uno in meno rispetto a Milan e Fiorentina, entrambe a al quarto posto.

IL TABELLINO

SASSUOLO: Lemey; Filangeri, Cutler, Molin; Lenzini, Errico, Dubkova K., Tomaselli (37' Jansen), Orsi (46' Pugnali); Sabatino, Ferrato.

A disp.: Lauria, Jaques, Zazzera, Monterubbiano, Labate, Dubcova M., Battelani.

All.: Piovani.

ROMA: Pipitone; Erzen (78' Ekroth), Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Andressa, Giugliano, Hegerberg; Bonfantini (78' Greggi), Thestrup, Thomas.

A disp.: Ceasar, Bernauer, Cunsolo, Serturini, Ciccotti, Coluccini, Corrado.

All.: Bavagnoli.

Arbitro: Rinaldi. Assistenti: Scifo - Russo.

Rete: 4' Bonfantini (R).

LA CRONACA DELLA PARTITA

SECONDO TEMPO

93' - Finisce qui dopo 3 minuti di recupero

83' - Ci prova Giuliano che entra in area dalla sinistra e conclude sul primo palo trovando la risposta di Lemey

70' - Tiro-cross dalla sinistra di Bartoli, col pallone che subisce una lieve deviazione e sfiora il palo

68' - Azione dalla destra del Sassuolo, col pallone che arriva a Jensen a centro area che lo gira verso la porta, si salva Pipitone

65' - Vicina al raddoppio Serturini, che entra in area e prova il tiro sul palo lungo, col pallone che esce di un soffio

58' - Ci prova Andressa con un mancino dal limite dell'area, blocca senza problemi Lemey

46' - Al via la ripresa

PRIMO TEMPO

45'+1' - Fine primo tempo.

45' - 1' di recupero concesso dal direttore di gara.

39' - Altra occasione per la Roma! Andressa serve Giugliano che in area di rigore con il destro non inquadra la porta: la palla termina di poco al lato.

37' - Primo cambio in casa Sassuolo: esce Tomaselli, entra Jansen.

24' - Altra chance per la Roma: cross da sinistra di Giugliano per l'inserimento di Thestrup in area di rigore, la giallorossa manca l'appuntamento col pallone.

16' - Occasione Roma! Thestrup libera il destro dal limite dell'area, il tiro deviato si stampa sul palo.

13' - Ancora Sassuolo. Ferrato dalla sinistra serve Errico in area che calcia ma trova l'opposizione di Bartoli che devia in corner.

12' - Reazione Sassuolo: ci prova Errico in area con una conclusione di sinistro, attenta Pipitone che si rifugia in calcio d'angolo.

4' - GOOOL DELLA ROMA! Bonfantini porta in vantaggio la Roma sfruttando un cross di Swaby dalla fascia destra, la giallorossa a due passi batte Lemey, che interviene con il pallone che ha già oltrepassato la linea di porta.

1' - Si inizia! Primo pallone giocato dalla Roma.

PREPARTITA

11.55 - Al via il riscaldamento in campo per la Roma.