San Marino-Roma Femminile, Bavagnoli: "Nel secondo tempo siamo entrate con la mentalità giusta"

Si è da poco conclusa la partita di Coppa Italia fra San Marino e Roma Femminile. Le ragazze di Betty Bavagnoli hanno travolto le avversarie con un 1-6. Marcatrici del pomeriggio sono state Soffia, Bartoli, Greggi, Andressa, Bonfantini e Thestrup a cui ha risposto Petkova con il gol della bandiera. Ecco le parole di Bavagnoli a fine partita a Roma Tv:

"Con molta onestà, abbiamo regalato un tempo. Avremmo dovuto giocare il primo come il secondo, con la capacità di giocare a due tocchi. Loro si sono chiuse molto e noi nel primo tempo abbiamo cercato troppo la giocata forzata, nel secondo invece le ragazze sono rientrate con la mentalità giusta. Non penso che nessuno di noi abbia sottovalutato questa partita, magari però nel momento in cui non si è riuscito a trovare il raddoppio abbiamo pensato che potesse essere più facile di quello che poi è stato. Non commetteremo questo errore nelle prossime partite".