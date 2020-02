Roma Femminile, Serturini: "Vogliamo raggiungere la Champions League. Vestire questa maglia per me è un onore"

ROMA TV - Nel consueto appuntamento con il Women's Weekly, in onda sul canale ufficiale della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni Annamaria Serturini. L'attaccante della formazione femminile ha parlato del prossimo impegno contro il Sassuolo, dell'obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions League e ha dato un giudizio sulla propria stagione. Queste le sue parole

Come sta la squadra?

Contro il Verona abbiamo ottenuto una grandissima vittoria, vincendo 6-0. Abbiamo chiuso il match già nel primo tempo, 5-0, e vinto una partita molto importante perché i tre punti sono oro al momento.

Lotta per la Champions...

Stiamo a quattro punti dalla zona Champions, dobbiamo pensare partita dopo partita per arrivare seconde. Col Sassuolo sarà difficile, hanno perso di misura con la Fiorentina. Per ora dobbiamo pensare a noi, poi tireremo le somme.

Vi trovate in difficoltà quando andate in svantaggio?

In svantaggio contro le big abbiamo avuto delle difficoltà tattiche, mentre contro le piccole ci siamo sbilanciate troppo per andare a riprendere il risultato.

Il ricordo del primo gol con la Roma?

Il mio primo gol in giallorosso arrivò col Sassuolo e fu il primo della storia della Roma Femminile. Vestire questa maglia per me è un onore, lottare con le compagne è la mia gioia più grande.

Soddisfatta della stagione fin qui?

Non sono soddisfatta della mia stagione, ma spero di fare meglio nella seconda parte. Abbiamo tanti obiettivi da raggiungere e voglio migliorarmi sempre di più, per portare in alto i colori giallorossi.

La prossima partita sarà contro il Sassuolo...

Il Sassuolo è una grande squadra, il match si deciderà ai particolari. Dobbiamo fare come all'andata, quando abbiamo vinto 3-1, e fare del meglio per vincere.

Obiettivi per questo finale di stagione...

Vogliamo la qualificazione in Champions e la finale di Coppa Italia. A livello personale non mi pongo né obiettivi, né limiti. Voglio fare sempre meglio.