Roma Femminile, Bavagnoli: "Vogliamo conquistare il massimo in campionato e Coppa Italia" - Cunsolo: "Ogni partita è una finale"

ROMA TV - Al termine del match contro il San Marino Academy, superato 4-0, che ha permesso alle giallorosse di volare in semifinale di Coppa Italia, è intervenuta all'emittente di casa romanista il coach della Roma Femminile, Betty Bavagnoli. Le sue dichiarazioni:

Obiettivo raggiunto. Primo tempo bloccato, poi grande secondo tempo.

"Sì, sono contenta per l'obiettivo raggiunto. Complimenti alle ragazze. Nel primo tempo avevo chiesto di avere lo stesso atteggiamento e la stessa filosofia di gioco che abbiamo avuto nella ripresa, ma non è avvenuto. Ci stavamo complicando la vita. Nell'intervallo ho detto di entrare in campo con la nostra mentalità, come sappiamo giocare".

Ha sperimentato molto in questa partita, che indicazioni ha avuto?

"Sono contenta per l'impegno e la prestazione delle ragazze. Forse poteva non essere semplice inizialmente, posso accettare che qualche meccanismo non sia stato fluido, come di solito. Però penso che ci siamo complicate la vita da sole con molti lanci lunghi con una difesa avversaria schierata, invece che giocare palla a terra".

Ora la sosta. Fiorentina e Milan dovranno recuperare 2 partite, può incidere?

"Non so se potrà incidere, per le squadre che non hanno giocato potrebbe diventare un problema. Noi approfittiamo della sosta per recuperare energie, poi ci rimetteremo al lavoro per la ripresa del campionato. Per noi sono fondamentali tutte le gare, cercheremo di conquistare il massimo sia in campionato sia in Coppa Italia".

Anche la giallorossa Eleonora Cunsolo ha parlato dopo il match:

Traguardo raggiunto.

"Sì, abbiamo conquistato le semifinali, ora aspettiamo l'avversario".

Sulla prestazione.

"Sì, il coach mi ha dato l'opportunità. Spero di poter dare ancora il mio contributo".

In ottica secondo posto Milan e Fiorentina devono recuperare lo scontro diretto.

"Milan e Fiorentina giocheranno in tempi più ristretti, potrebbero incappare in qualche errore. Pensiamo al nostro, ogni partita è una finale per noi".