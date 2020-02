Roma Femminile, Bavagnoli: «Non era facile vincere ad Empoli. Il campionato non è finito»

ROMA TV - Elisabetta Bavagnoli, allenatore della Roma Femminile, ha commentato così il successo delle sue ragazze per 2-1 ai danni dell'Empoli.

Vittoria importante per la Roma.

"Sì, una vittoria importantissima su un campo difficile. L'Empoli ha dimostrato la sua forza, è una delle squadra che giocano meglio nel campionato. Faccio i complimenti all'Empoli, ha fatto una grande partita. Sono orgogliosa delle mie ragazze, non era assolutamente facile".

Calo di concentrazione sul gol dell'Empoli?

"Non abbiamo sofferto la partita, l'abbiamo gestita e potevamo trovare il doppio vantaggio. La cosa che mi è piaciuta ancora è la forza mentale di non perdere la fiducia, la voglia di riconquistare un risultato. Abbiamo regalato un gol all'Empoli, siamo state un pochino troppo leggere, però poi non abbiamo mollato. Sono fiera delle mie ragazze e della loro reazione".

Sulla corsa alle prime posizioni.

"Questa prestazione ci dà morale, entusiasmo e ci permette di migliorare e crescere nel nostro percorso. Il campionato non è finito, sarà un febbraio molto interessante, sperando che qualcuno davanti a noi perda punti, pensando però prima a noi e a giocare al meglio le nostre partite".