Roma Femminile, Bavagnoli: "Contro il Sassuolo gara fondamentale anche considerando Milan-Fiorentina"

ROMA TV - In vista della gara col Sassuolo, in programma domani alle 12.30, è intervenuta ai microfoni dell'emittente di casa giallorosso il coach della Roma Femminile, Betty Bavagnoli. Le sue parole: "Mancano ancora diverse partite e domenica è un momento fondamentale, vogliamo portare a casa la gara e i tre punti. Il Sassuolo vorrà la stessa cosa quindi sarà una bella partita. Dall’altra parte c’è lo scontro diretto tra Milan e Fiorentina e noi speriamo e faremo di tutto per poter prendere vantaggio da questa giornata".

"Per noi è un momento positivo - ha detto sul periodo che sta attraversando la formazione giallorossa -, siamo cresciute e vogliamo continuare questo nostro percorso di crescita non solo dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche dal punto di vista mentale. Noi ci siamo preparate bene, sicuramente andiamo ad affrontare una squadra molto importante". Ha concluso infine sull'avversario: "Conosciamo bene il valore del Sassuolo e delle sue giocatrici. È una squadra molto determinata, che cambia spesso il modo di giocare e noi non dovremo assolutamente essere da meno. Anche noi stiamo crescendo e abbiamo dimostrato di poter fare quel salto di qualità e la partita di domenica dovrà dimostrare a che punto siamo arrivate".