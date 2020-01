Serie A Femminile, ROMA-FIORENTINA 0-1 (18' De Vanna): segui in tempo reale. Viola in vantaggio

LAROMA24.IT - Dopo la sconfitta in rimonta contro il Milan, la Roma Femminile di Betty Bavagnoli ospita la Fiorentina per la 13esima giornata di Serie A. 4 i punti di distacco in classifica tra la Roma quarta e la formazione viola seconda a 28 punti. Appuntamento al "Tre Fontane" alle 12.30 per il riscatto delle giallorosse.

IL TABELLINO

ROMA: Cesar; Soffia, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Greggi, Bernauer, Andressa; Bonfantini, Thestrup, Thomas.

A disp.: Casaroli, Pipitone, Ekroth, Erzen, Ciccotti, Coluccini, Hegerberg, Serturini, Zecca.

All.: Bavagnoli.

FIORENTINA: Ohrstrom; Guagni, Arnth, Adami, Philtjens; Cordia, Vigilucci, Parisi; De Vanna, Mauro, Bonetti,

A disp.: Tortelli, Breitner, Mascarello, Perez, Ripamonti, Catena, Thogersen, Lazaro, Fusini.

All.: Cincotta.

Arbitro: Barbiero. Assistenti: Cesarano-Colavito.

Rete: 18' De Vanna (F).

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

20' - Fiorentina vicina al raddoppio sempre con De Vanna protagonista: la viola di destro centra il palo.

18' - Fiorentina in vantaggio: discesa di Guagni sulla fascia sinistra che conclude a rete, Cesar non trattiene ed è pronta De Vanna per la ribadire in porta a due passi.

10' - Primo giallo del match per Philtjens dopo un brutto fallo commesso ai danni di Bonfantini.

1'- Si parte.

PREPARTITA

12.00 - Squadre in campo per il riscaldamento.