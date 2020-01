Roma Femminile, Pettenuzzo: "Con la Fiorentina abbiamo dato un segnale forte. Contro l'Empoli tante squadre hanno fatto fatica a portare a casa punti"

ROMA TV - La Roma Femminile allenata da mister Bavagnoli si prepara a scendere in campo domenica alle 12:30 contro l'Empoli. In vista della partita ha parlato in serata ai microfoni di Roma TV Tecla Pettenuzzo, difensore giallorosso, che ha commentato il prossimo impegno della Roma e della passata partita contro la Fiorentina, terminata con il risultato di 2-2. Queste le sue parole.

“Gli obiettivi per questa seconda parte di stagione restano quelli che ci eravamo prefissati nella prima. Sicuramente ora il cammino è in salita perché abbiamo perso punti importanti nello scontro diretto col Milan ma noi continuiamo a crederci, il destino è nelle nostre mani, vogliamo il secondo posto e continueremo a lottare. Durante il corso della stagione abbiamo perso dei punti ingenuamente. Mi viene in mente la partita con la Florentia, erano tre da portare a casa, oppure contro il Milan, quando ci siamo fatte rimontare negli ultimi 20 minuti. Ci manca un po’ di gestione, cioè riuscire a stare sulla partita e a capire come gestire una partita per non perdere punti fondamentali”.

"L'Empoli? Vengono dalla Serie B e credo che nessuno si aspettasse un campionato del genere, sono ottave in classifica e tante squadre hanno perso punti o hanno fatto fatica a portare a casa punti contro di loro. Quindi non sarà una partita scontata, dovremo essere brave a fare il nostro gioco e a tenere i ritmi alti".