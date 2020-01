Roma Femminile, Ekroth ha scelto di vestire la maglia numero 2

Dopo aver sostenuto le visite mediche, aver sostenuto il primo allenamento con la squadra e aver firmato il contratto, Petrnoella Ekroth, difensore appena acquistato dalla Roma Femminile, ha scelto il numero di maglia che la accompagnerà in questa stagione in maglia giallorossa. Sarà la numero 2 quella che vestirà fino a fine anno, e non è detto che possa indossarla già domani contro la Pink Bari alle ore 12:00.

