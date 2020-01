Roma Femminile, Bernauer: "Delusa per la sconfitta, dobbiamo lavorare per evitare che succeda di nuovo"

ROMA TV - A seguito della sconfitta arrivata nel finale della gara contro il Milan Vanessa Bernauer, centrocampista della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale tematico del club giallorosso. Queste le parole della calciatrice:

“Non so cosa sia successo, in questo momento è difficile trovare le parole giuste. Sono molto delusa. Stavamo controllando la gara e invece poi è successo qualcosa, è mancato l’ultimo gol. Abbiamo iniziato bene e giocato bene, eravamo sul 2-0 e poi invece la partita è cambiata. Dobbiamo continuare a lavorare duramente per evitare che ricapiti. Abbiamo comunque dimostrato di poter giocare anche con le squadre più forti, dobbiamo imparare e crescere ancora di più. La prossima partita contro la Fiorentina vogliamo vincerla"