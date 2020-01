Roma Femminile, Bavagnoli: "L'Empoli ha dimostrato di giocare un ottimo calcio. Non dobbiamo perdere la concentrazione durante la partita"

ROMA TV - La Roma Femminile, allenata da Betty Bavagnoli, scenderà in campo domenica alle 12:30 contro l'Empoli in casa della squadra toscana. Proprio il tecnico delle giallorosse ha rilasciato una lunga dichiarazioni, ai microfoni del canale ufficiale del club, in cui ha parlato della sfida di campionato e, soprattutto, dell'attenzione che le proprie ragazze devono avere per tutta la durata del match. Queste le sue parole.

"L’Empoli è una squadra che ha trovato maggiori risultati, che ha trovato più continuità, però non è diversa dal punto di vista della qualità. Ho sempre detto che l’Empoli è una squadra davvero molto interessante, allenata molto bene dal loro mister ed è una squadra che fin dall'inizio del campionato ha giocato e sta giocando bene. Quindi non sarà una gara facile, non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno e soprattutto una squadra come l’Empoli che ha dimostrato davvero di saper giocare un ottimo calcio. Sia in casa che fuori cerchiamo sempre di proporre il nostro gioco e di fare bene, spesso siamo riuscite a comportarci bene come ho sempre chiesto alla squadra, sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista mentale. Il paradosso è che a volte quando passiamo in vantaggio ci adagiamo un po’ e forse perdiamo quella concentrazione che invece serve per tutti i novanta minuti della gara. Questo non deve più accadere, dobbiamo essere una squadra che inizia in un certo modo e finisce in un certo modo. Questo è quello su cui abbiamo lavorato in settimana e su cui continuiamo a lavorare".