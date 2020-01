Roma Femminile, Bavagnoli: "Le ragazze stanno bene dopo la sosta. Contro la Pink Bari vogliamo vincere e dare spettacolo"

ROMA TV - Dopo la sosta per le festività natalizie è tempo di tornare in campo anche per la Roma Femminile. Alla vigilia del match contro la Pink Bari, in programma domani alle 12, ha parlato la coach Betty Bavagnoli: "Ho trovato bene la squadra, un po’ di riposo con questa sosta ci voleva per recuperare le energie e le infortunate. Le ragazze stanno bene nonostante il periodo lungo di sosta, ora abbiamo ripreso e ci aspettiamo di iniziare bene". "Mi aspetto una partita difficile, complicata come lo è stata in coppa. Noi ci siamo preparate bene, sarà sicuramente una bella partita giocata con determinazione e forza. Vogliamo portare a casa i tre punti e cercheremo di dare spettacolo", ha concluso.